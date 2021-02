Mindestens 40 demolierte Autos: 37-Jähriger stellt sich

Paderborn (dpa/lnw) - Vermutlich mit Bierflaschen sind in der Nacht zu Mittwoch in Paderborn Dutzende Autoscheiben eingeschlagen und zerkratzt worden. Ein 37-Jähriger habe sich im Laufe des Tages gestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Verdächtige habe angegeben, für die Taten «reichlich Bierflaschen» mitgenommen zu haben. Er habe erreichen wollen, einem Richter vorgeführt zu werden. Nach Polizeiangaben machte der Mann einen verwirrten Eindruck. Der Tatverdächtige sei den Beamten bekannt. Er kam in eine psychiatrische Klinik.

Von dpa