Frau fährt in Radfahrer: Vorwurf des Mordes

Eine Frau soll absichtlich in eine Gruppe von Rennradfahrern gefahren sein, einer von ihnen stirbt. Dieser Tat gingen laut Staatsanwaltschaft in den Minuten vorher mehrere Versuche voraus, andere Menschen zu ermorden. Die Frau soll in die Psychiatrie.