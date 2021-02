Japanisches Messer in Brust des Freundes: Drei Jahre Haft

Bonn (dpa/lnw) - Wegen eines Stichs ins Herz hat das Bonner Landgericht eine 24-jährige Angeklagte aus Bad Honnef am Dienstag zu drei Jahren Haft verurteilt. Die junge Frau hatte ihrem 19-jährigen Freund, der sich von ihr trennen wollte, ein japanisches Messer mit 14,5 Zentimeter langer Klinge tief in die Brust gerammt, wenige Millimeter vom Herzen entfernt. Als der Deutschen klar wurde, was sie getan hatte, holte sie umgehend Hilfe. Der Freund überlebte wegen der schnellen Hilfe, aber auch, weil das Küchenmesser noch drei Stunden im Körper steckte, bis es im Krankenhaus entfernt werden konnte.