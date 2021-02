Gross fällt um: Bentaleb beim FC Schalke 04 erneut begnadigt

Gelsenkirchen (dpa) - In seiner sportlichen Not hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 den zum wiederholten Male suspendierten Profi Nabil Bentaleb erneut begnadigt. «Nach einem Gespräch mit Christian Gross entschied der Chef-Trainer, den Mittelfeldspieler zurück in den Kreis des Teams zu holen. Auch eine Rückkehr in den Spieltagskader ist möglich», teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Dienstag knapp mit.

Von dpa