Autogastank explodiert, Fassade brennt: Feuerwehreinsatz

Bedburg-Hau (dpa/lnw) - Der Brand eines Autos hat sich in Bedburg-Hau zu einem größeren Einsatz für die Feuerwehr entwickelt. Denn in dem brennenden Geländewagen explodierte auch der eingebaute Gastank, wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete. Die Flammen griffen auf die Hausfassade über und richteten zudem Schäden im Inneren an. Der Besitzer des Wagens wurde aus dem Gebäude gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Bewohner seien unverletzt geblieben, erklärte die Feuerwehr Bedburg-Hau im Kreis Kleve. 50 Männer und Frauen der Feuerwehr waren im Einsatz.

Von dpa