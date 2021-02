Aachen: Trennung von Vollmerhausen und sucht Sportdirektor

Aachen (dpa/lnw) - Nach sechs Spielen ohne Sieg und Platz elf in der Regionalliga West hat sich Alemannia Aachen von Cheftrainer Stefan Vollmerhausen getrennt. Dies teilte der Club am Dienstag nach einer Entscheidung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat mit. «Leider ist die sportliche Situation nicht so, wie wir uns das alle gewünscht haben. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir auf der Trainerposition einen Wechsel vornehmen müssen, um die negative sportliche Entwicklung stoppen und umkehren zu können», erklärte Präsident Martin Fröhlich. Vollmerhausen hatte den Club zu Saisonbeginn übernommen.

Von dpa