Laschet: Trotz sinkender Zahlen an kritischem Pandemie-Punkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz sinkender Corona-Neuinfektionszahlen steht das Land nach Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) immer noch «an einem kritischen Punkt der Pandemie». Zwar habe sich die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner und sieben Tage seit dem 13. Januar in NRW halbiert, sagte Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags. Allein die Zahlen spiegelten die Realität aber nicht wider.