Düsseldorf (dpa/lnw) - Einen Tag vor den nächsten Bund-Länder-Gesprächen debattiert der nordrhein-westfälische Landtag am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) in einer Sondersitzung über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie. Die Oppositionsfraktionen von SPD und Grüne hatten die Plenarsitzung durchgesetzt. Sie verlangen mehr Informationen über die Strategie der Landesregierung, noch bevor am Mittwoch die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Videokonferenz beraten.

NRW-Ministerpräsident und CDU-Bundeschef Armin Laschet hatte zuletzt eine Priorität für Schule und Kinderbetreuung bei möglichen Lockerungen gefordert. Auch Merkel hatte angesichts zurückgehender Corona-Infektionszahlen eine längerfristige Strategie für Schulen und Kitas in Aussicht gestellt. Das wolle man bei den Beratungen am Mittwoch auf den Weg bringen, hatte sie am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern in Online-Beratungen des CDU-Präsidiums gesagt.

Die Bundesregierung dringt auf eine weitere Senkung der Corona-Infektionszahlen. Die zweite Welle der Pandemie sei gebrochen, aber noch nicht zu Ende, hatte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin gesagt. Zugleich gebe es die reale Gefahr einer neuen, wohl deutlich ansteckenderen Virusmutation. Die derzeitigen Lockdown-Maßnahmen sind bis 14. Februar befristet.

Aus mehreren Bundesländern kamen inzwischen Vorschläge für Fahrpläne, wie der Ausstieg aus dem Corona-Lockdown erfolgen könnte. In NRW hatte am vergangenen Freitag der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) einen Fünf-Stufenplan als «persönlichen Vorschlag» vorgelegt.

Offiziell gibt es aber von der CDU/FDP-Landesregierung keinen abgestimmten Stufenplan. Laschet hatte sich gegen Langzeitpläne ausgesprochen. Auch Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Montag betont, es sei besser, «auf Sicht zu fahren».

Auch SPD und Grüne im Landtag fordern, einen Stufenplan auf Grundlage der Beschlüsse der Ministerpräsidenten zu erarbeiten. Einbezogen werden müssten allerdings zahlreiche gesundheitliche Parameter der Infektionslage.

Schon einen Tag nach den Bund-Länder-Gesprächen kommt der Landtag am Donnerstag erneut zu einer Sondersitzung zusammen - diesmal auf Antrag der Regierungsfraktionen. Dann soll die Landesregierung über die Ergebnisse der Beratungen mit der Kanzlerin unterrichten.

