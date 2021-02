Chaos auf A2 bei Dortmund: Fahrer stundenlang im Stau

«Wir versuchen gerade, das Knäuel zu entwirren», sagte ein Polizeisprecher am Abend. Unfälle habe es nicht gegeben. Auto- und Lastwagenfahrer harrten jedoch seit Stunden in der Kälte aus und würden von Feuerwehr und THW versorgt. Die Polizei warnte beim Kurznachrichtendienst Twitter davor, die A2 in Richtung Oberhausen zu befahren. Die Fahrbahnen seien «spiegelglatt».

© dpa-infocom, dpa:210208-99-357081/3