Eisig und glatt: In mehreren Städten kein Busverkehr

Bielefeld (dpa/lnw) - In mehreren von Schnee und Eis besonders betroffenen NRW-Städten sind die Busse auch am Dienstag nicht ausgerückt. «Im Moment ist alles noch im Depot», hieß es bei der Ruhrbahn in Essen. Angesichts der Eisesglätte sei das Risiko noch zu hoch. In Bielefeld konnte der Busbetrieb ebenfalls weiterhin nicht anlaufen. Für Mittwoch plane man einen ersten eingeschränkten Busverkehr, danach sollten weitere Fahrten und auch Ersatzbusse für ausgefallene Stadtbahnlinien täglich hinzukommen, teilte das Verkehrsunternehmen mit.

Von dpa