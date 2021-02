Münster (dpa/lnw) - Wegen des Winterwetters bleiben in Münster am Dienstag alle Schulen zu. Betroffen sei auch die Notbetreuung, teilte die Stadt am Montag mit. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit den Schulen getroffen worden, erklärte die Kommune. Am Vormittag hatte es noch geheißen, nur die Notbetreuung an Grundschulen solle am Dienstag schließen.

Von dpa