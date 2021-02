Nummernschild-Doublette: Zwei blaue Autos, ein Kennzeichen

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Zwei blaue Autos mit dem gleichen Kennzeichen hat die Polizei in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) entdeckt. Einer Streife sei am Freitag zunächst ein vor ihr fahrender blauer PKW mit Essener Kennzeichen aufgefallen, kurz darauf hätten die Beamten einen am Straßenrand parkenden, ebenfalls blauen Wagen desselben Typs mit dem gleichen Kennzeichen gesehen, teilte die Polizei am Montag mit.

Von dpa