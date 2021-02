Uroma Elisabeth ist 105 Jahre alt: Und nun geimpft

Begleitet wurde die Seniorin von ihrem Enkel Georg Husemann. Seine Oma sei eingefleischte Karnevalistin, berichtete dieser. Ihr Mann habe einst die «Stars» auf die Bühne geleitet, die Großmutter schrieb Lieder. Aufregung - wie vor Fotografen bei einem Impftermin - perle daher an der 105-Jährigen weitestgehend ab. «Dass sie nicht noch angefangen hat, kölsche Lieder zu singen, ist alles.» Die Nachrichten verfolge seine Großmutter aufmerksam. Natürlich habe sie etwas aufgewühlt, dass der Karneval diesmal notgedrungen ausfallen müsse.

Auf die Frage, was das Geheimnis ihres hohen Altes sei, sagte die 105-Jährige, sie sei ein sonniger Mensch. Sie kenne keinen Streit, das habe sie so weit gebracht. «Meckereien und Schimpfereien und so weiter habe ich im Leben nie gekannt.»

