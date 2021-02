Corona-Schutzimpfungen in NRW-Impfzentren haben begonnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz teilweise widriger Wetterbedingungen haben am Montag in Nordrhein-Westfalen die seit Mitte Dezember einsatzbereiten 53 Impfzentren ihren Betrieb aufgenommen. Zuerst geimpft werden zu Hause lebende Menschen ab 80 Jahren, die einen festen Termin vereinbart haben. Am ersten Tag standen nach früheren Angaben der Kassenärztlichen Vereinigungen landesweit insgesamt rund 11 400 Impfdosen zur Verfügung. Die Zentren öffneten gegen 14 Uhr.