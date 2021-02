Es wird eiskalt: heftigster Wintereinbruch seit langem

Bielefeld (dpa/lnw) - Keine Busse, kaum Züge und Räumdienste im Dauereinsatz: Einer der heftigsten Wintereinbrüche seit langem hat eine Schnee- und Eisdecke über weite Teile Nordrhein-Westfalens mit gravierenden Folgen für den Straßen- und Schienenverkehr gelegt. Nach dem großen Schneefall kommt eisige Kälte mit tagelangem Dauerfrost selbst im bisher weniger betroffenen Rheinland, wie aus einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag hervorgeht.

In der Nacht zum Dienstag erwartet der DWD in NRW meist strengen Frost bei minus 9 bis minus 16 Grad. Auch für die folgenden Nächte werden demnach ähnliche zweistellige Tiefstwerte bis minus 15 oder bei aufklarendem Himmel sogar stellenweise bis minus 17 Grad erwartet. «Man sollte sich wirklich warm einpacken», mahnte eine DWD-Meteorologin angesichts der Kälte und dem Sonnenschein, der in der zweiten Wochenhälfte viele Menschen nach draußen locken dürfte.

Am Dienstag könnten zwar noch hier und da Schneeflocken fallen, zunehmend lockerten die Wolken aber auf. Bereits am Mittwoch scheine in einigen Regionen des Landes die Sonne voraussichtlich länger. Rekordtiefstwerte sind die erwarteten zweistelligen Minusgrade nach den Übersichten des DWD allerdings nicht: So wurden am 27. Januar 1942 in Münster minus 29,7 Grad und minus 24 Grad in Essen gemessen.

Im Ruhrgebiet, im Münsterland und in Ostwestfalen ist im öffentlichen Nahverkehr am Montag kaum ein Bus gefahren. Auch Stadt- und Straßenbahnen konnten meist nur dort rollen, wo die Gleise in Tunneln liegen. «Unsere Busse bleiben im Depot», teilten etwa die Dortmunder Stadtwerke mit. In Münster setzten die Stadtwerke den Busverkehr mindestens bis Dienstagmittag aus. «Das haben wir mit Blick auf die Sicherheit aller Fahrgäste sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entschieden», teilte das Nahverkehrsunternehmen mit.

An vielen Bahnhöfen zeigten die Abfahrtstafeln für viele Verbindungen «Fahrt fällt aus» an. «Die Weichen vereisen immer wieder», sagte ein Sprecher der Bahn in NRW. Auf einer ICE-Strecke liefen bei Neubeckum Räumungsarbeiten. Schlecht sehe es aber noch im Nahverkehr aus. «Wir gehen momentan nicht davon aus, dass wir wesentliche Strecken noch im Verlauf des Montags freibekommen werden.»

Auf den Autobahnen verlief der Start in den Berufsverkehr weitgehend ruhig. «Es gab kaum Unfälle, alle waren sehr diszipliniert», sagte ein Sprecher der Polizei Münster. Die Autobahnen im Bezirk seien nach dem Schneechaos vom Wochenende weitgehend befahrbar. Es sei auf den meisten Strecken zumindest ein Fahrstreifen frei. Das Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen auf den Autobahnen in den westfälischen Regierungsbezirken wurde bis Montagabend 18.00 Uhr verlängert.

Die Arbeit der Räumdienste wurde durch die starken Winde behindert. Die Böen hätten den Schnee immer wieder auf die Straßen geweht, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßen.NRW. Die Teams seien pausenlos im Einsatz: «Sie räumen und streuen und räumen und streuen.» In Warendorf gab es dabei einen Unfall. Ein Räumfahrzeug fuhr einem Fußgänger über den Fuß. Das Unfallopfer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei berichtete.

Weil die Start- und Landebahn vereist war, stellte der Flughafen Dortmund den Flugbetrieb vorübergehend ein. Maschinen mit Ziel Dortmund wurden nach Köln/Bonn umgeleitet, wie eine Sprecherin sagte. Dort, wie auch am größten NRW-Flughafen in Düsseldorf, lief der Flugbetrieb am Montagvormittag ohne Beeinträchtigungen.

Im Kreis Höxter fiel nach Angaben der Kreisverwaltung am Montag die Leerung der Mülltonnen und die Abholung des Sperrmülls aus. Das Losschicken der Müllfahrzeuge sei bei den Straßenverhältnissen nicht zu verantworten gewesen. Auch in anderen Regionen fiel in einigen Städten die Müllabfuhr aus. So teilten die Umweltbetriebe der Stadt Kleve mit, dass die Abfallentsorgung am Montag nicht erfolgen konnte.

Eisregen und Schnee hatten am Sonntag die nördlichen Landesteile Nordrhein-Westfalens lahmgelegt. Betroffen waren vor allem das Münsterland und Ostwestfalen. Das extreme Winterwetter bescherte der Polizei in NRW in 24 Stunden 720 Einsätze. Darunter waren von Sonntag 6.00 bis Montag 6.00 Uhr 507 witterungsbedingte Unfälle, wie ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei sagte. Bei den Unfällen habe es einen Toten und 37 leicht verletzte Personen gegeben.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-350709/3