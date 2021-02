Laumann: Erstimpfungen in Altenheimen fast fertig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Erstimpfungen in Nordrhein-Westfalens Altenheimen sind nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) «so gut wie abgeschlossen». Damit sei «eine kleine, aber wichtige Etappe erreicht», sagte Laumann am Montag in Düsseldorf. Dies sei bedeutend, weil sich jeder zweite coronabedingte Todesfall in stationären Einrichtungen ereignet habe.

Von dpa