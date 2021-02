German Masters im Säbelfechten am 20. und 21. Februar

Bonn (dpa) - Die wegen der Corona-Pandemie im Dezember verschobenen German Masters im Säbelfechten werden am 20. und 21. Februar in Bonn nachgeholt. «Wir freuen uns, dass wir bei den Masters nun endlich auch unsere Säbelfechter und -fechterinnen erleben können», sagte Sportdirektor Sven Ressel vom Deutschen Fechter-Bund einer Mitteilung von Montag zufolge. «Nach Leipzig und Tauberbischofsheim, wo wir die Masters bereits in den Degen- und Florettdisziplinen erfolgreich umgesetzt haben, können alle Teilnehmer sich darauf verlassen, dass wir auch unter Corona-Bedingungen sichere Wettkampftage anbieten können.»