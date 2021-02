Ministerium: Kein Impftermin geht wegen des Wetters verloren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das NRW-Gesundheitsministerium hat klargestellt, dass wegen des Wintereinbruchs kein Impftermin verloren geht. Die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen würden trotz der aktuell teils extremen Witterungslage wie geplant am Montag öffnen, betonte das Ministerium am Sonntagabend. «Alle Impfberechtigten, die einen Termin vereinbart haben, können sich dort also wie vorgesehen gegen das Coronavirus impfen lassen.» Die Impftermine sollten nach Möglichkeit eingehalten werden.

Von dpa