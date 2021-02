DWD: NRW-Unwetterwarnung wird gegen 21 Uhr aufgehoben

Allerdings werden in der Nacht auf Montag in Westfalen neue, mäßige Schneefälle mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee erwartet. «Die Mengen sind aber nicht zu vergleichen mit den letzten 24 Stunden.» Von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag fielen nach DWD-Angaben an zahlreichen Messstationen um die 20 Zentimeter Schnee und damit weniger als die befürchteten bis zu 40 Zentimeter.

Auch am Montag kann es wieder schneien. Ein kleineres Schneefallgebiet werde sich im Tagesverlauf nach Nordwesten verschieben. In den Regionen Münsterland, Ruhrgebiet und nördlicher Niederrhein seien dabei ein bis fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Hafenrichter sprach jedoch von einer «deutlichen Wetterberuhigung».

Es wird noch kälter. Bereits in der Nacht auf Montag sinken die Temperaturen im Sauerland auf bis zu minus 13 Grad, in Ostwestfalen und im Weserbergland auf bis zu minus 10 Grad. Tagsüber soll es dann verbreitet Frost geben. Im Norden und Osten steigen die Werte dabei nicht über minus vier Grad. In der Nacht zu Dienstag wird dann strenger Frost erwartet bei bis zu minus 16 Grad. Tagsüber werde dann «voraussichtlich auch mal die Sonne durchgucken».

