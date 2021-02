SPD-Politikerin: «Reisen von Fußballspielern unangemessen»

Berlin (dpa) - Die SPD-Politikerin Dagmar Freitag ist in der derzeitigen Pandemie-Situation gegen die Austragung von Spielen der Champions League. «Aufgrund der bekannten Mutationen des Virus ist jegliche Ein- und Ausreise in und aus anderen Ländern eine zuviel», sagte die Sportausschussvorsitzende des Bundestags am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Ich halte auch die Reisen von Fußballspielern für unangemessen.»

Von dpa