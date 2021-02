Polizei: Beamte bei Kontrollen attackiert

Köln (dpa/lnw) - Mehrere junge Menschen sollen in Köln zwei Streifenteams bei Kontrollen attackiert und leicht verletzt haben. Alle betroffenen Beamten konnten im Dienst bleiben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Nacht zu Samstag hätten Polizisten zwei 16-Jährige kontrolliert, die stark alkoholisiert schienen. Einer der beiden bespuckte die Beamten den Angaben zufolge und widersetzte sich der Kontrolle mit Kopfstößen und Tritten. Der Jugendliche wurde festgenommen.

Von dpa