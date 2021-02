33-jähriger Motorradfahrer in Wickede gestorben

Wickede (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Wickede (Kreis Soest) gestorben. Der 33 Jahre alte Mann wurde von Zeugen neben seinem Fahrzeug gefunden, wie die Polizei Soest am Sonntag mitteilte. Er sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Trotz versuchter Reanimation starb der Mann noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen soll der 33-Jährige am frühen Samstagmorgen im Bereich einer Bushaltestelle zu Fall gekommen sein. Der genaue Hergang ist laut Polizei noch Teil der Ermittlungen.

Von dpa