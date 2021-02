Heftiger Wintereinbruch: Städte stellen Busverkehr ein

Auch in Dortmund blieben die Busse am Sonntagmorgen komplett im Depot. «Spiegelglatte Straßen, vereiste Oberleitungen, eingefrorene Weichen: Sorry, Leute, in Sachen ÖPNV geht in Dortmund wenig», schrieben die Stadtwerke bei Twitter.

Am Samstagabend hatten bereits die Verkehrsbetriebe im Kreis Siegen-Wittgenstein den Busverkehr gestoppt. Das Siegerland war besonders stark von einem heftigen Eisregen betroffen.

