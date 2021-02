Schneemassen mit Eisregen - Wintereinbruch trifft NRW heftig

Essen (dpa/lnw) - Mit Eisregen gepaarte Schneemassen haben am Sonntag die nördlichen Landesteile Nordrhein-Westfalens lahmgelegt. Betroffen waren vor allem das Münsterland und Ostwestfalen. Der Bahnverkehr wurde wegen vereister Oberleitungen weitgehend einstellt. Auf den Autobahnen gab es massive Behinderungen durch liegengebliebene Lastwagen, auf den Straßen wurden Hunderte Unfälle gezählt. Der öffentliche Nahverkehr wurde vielerorts eingestellt. Räumfahrzeuge waren seit Samstagabend pausenlos im Einsatz - ein starker Ostwind hatte dafür gesorgt, dass geräumte Straßen in kürzester Zeit wieder mit verwehtem Schnee bedeckt wurden.

In Wuppertal mussten Einsatzkräfte sechs Menschen aus einer Schwebebahn befreien. Die Fahrgäste wurden mit Drehleitern aus luftiger Höhe befreit. Alle blieben unverletzt. In Hagen brach ein Zirkuszelt unter der Schneelast zusammen. Im Zelt befanden sich sieben Pferde, zwei Kamele, zwei Ziegen sowie zwei Lamas. Auch sie kamen mit dem Schrecken davon. Auch der Profi-Fußball war betroffen. In Ostwestfalen wurden am Sonntag zwei Spiele abgesagt: In der Bundesliga das Duell Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen, in Liga zwei die Partie des SC Paderborn gegen den 1. FC Heidenheim.

In Bielefeld sperrte die Polizei rund zwei Stunden lang die Autobahn 2 am Bielefelder Berg, weil die Räumfahrzeuge nicht hinterherkamen. Auf den Autobahnen in den Regierungsbezirken Münster und Detmold ordneten die Behörden ein Fahrverbot für alle Lastwagen ab 7,5 Tonnen bis 20.00 Uhr an. In Münster blieben sogar große Räumfahrzeuge im Schnee stecken und mussten von Traktoren und Feuerwehrfahrzeugen freigeschleppt werden.

Im Ruhrgebiet, in Südwestfalen und am Niederrhein sorgte am Morgen hingegen Eisregen für spiegelglatte Straßen. Auf den Autobahnen ging es vielerorts nur im Schneckentempo voran. Es kam landesweit zu Hunderten Unfällen - die meisten gingen allerdings glimpflich aus.

Zahlreiche Städte und Kreise stellten ihren Busverkehr komplett ein - etwa Münster, Bielefeld, Dortmund, Essen, Bochum, Oberhausen und Hagen. «Spiegelglatte Straßen, vereiste Oberleitungen, eingefrorene Weichen: Sorry, Leute, in Sachen ÖPNV geht in Dortmund wenig», schrieben die Stadtwerke Dortmund bei Twitter.

Die Winterdienste waren auf einen der größten Einsätze seit Jahren eingestellt. Behörden hatten appelliert, dass Autofahrer, wenn überhaupt nötig, nur mit vollem Tank und warmen Decken losfahren sollten. Die Polizei hatte am Sonntagmorgen noch einmal an die Vernunft der Autofahrer appelliert. «Bitte verzichten Sie auf unnötige Fahrten, bleiben Sie zuhause!», schrieb die Polizei Borken bei Twitter. «Wir hoffen, Sie machen es sich heute auf dem Sofa gemütlich», twitterte die Polizei Bochum. Dann passiere auch auf den glatten Straßen nichts. Polizei und Feuerwehr in Münster warnten vor gefährlichen Dachlawinen.

Der Bahnverkehr in Westfalen wurde weitgehend eingestellt. Auch auf anderen Strecken kam es durch Oberleitungsstörungen zu massiven Problemen und Zugausfällen. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass es auch noch am Montag zu deutlichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr kommen wird.

Einige Städte und Kreise im Norden von NRW rechnen damit, dass der viele Schnee auch am Montag noch für starke Verkehrsbehinderungen sorgt. Das könnte Auswirkungen auf den Start der Corona-Impfzentren haben, in denen landesweit erstmals Menschen ab 80 Jahren geimpft werden sollen, die zu Hause leben. Einige Städte und Kreise wie Münster, Borken, Warendorf, Steinfurt und Coesfeld haben Senioren mit Impftermin daher die Möglichkeit gegeben, erst Dienstag zum jeweiligen Impfzentrum zu fahren.

Die Unwetterwarnungen wollte der Deutsche Wetterdienst noch am Sonntagabend aufheben. Für Montag rechnen die Experten mit einer Wetterberuhigung. Allerdings wird es noch kälter: In den kommenden Nächten können die Temperaturen zunächst auf minus 8 und dann auf bis zu minus 16 Grad sinken.

