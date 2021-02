Münsterland bereitet sich auf heftige Schneefälle vor

Münster (dpa/lnw) - Im Münsterland bereiten sich die Räumdienste wegen des erwarteten unwetterartigen Wintereinbruchs auf einen außergewöhnlichen Einsatz vor. Sollte tatsächlich so viel Schnee fallen wie prognostiziert, stehe der Stadt einer der größten Einsätze seit Jahren bevor, sagte der Einsatzleiter für den Winterdienst in Münster, Gregor Walterbusch, den «Westfälischen Nachrichten». Er rechne mit einer «absoluten Ausnahmelage». In seinen 21 Dienstjahren habe er «noch nie mit so viel Schnee in so kurzer Zeit» planen müssen.

