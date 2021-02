Toter in Beckum: Möglicher Ausbruch von Kohlenmonoxid

Beckum (dpa/lnw) - In einer Unterkunft in Beckum ist ein Mann möglicherweise an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei Warendorf am Samstagmorgen mitteilte, soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 46 Jahre alten Mann aus Rumänien handeln. Weitere Menschen wurden verletzt. In der Nacht waren die Einsatzkräfte zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Dort befand sich eine leblose Person. Sie versuchten den Mann wiederzubeleben, ohne Erfolg. Dabei erlitten auch zwei Polizisten Verletzungen. Wie viele Personen insgesamt verletzt wurden, sagte der Polizeisprecher nicht.

Von dpa