Bahn warnt vor starken Auswirkungen des Wintereinbruchs

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs in Teilen Deutschlands rät die Bahn von nicht zwingend nötigen Reisen mit dem Zug am Wochenende in NRW weitgehend ab. Auch im Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen. «Wir empfehlen Ihnen, nur dringend notwendige Fahrten mit der Bahn anzutreten», teilte das Unternehmen mit. «Im Falle einer schweren Wetterlage und schlechten Straßenverhältnissen kann ein Busnotverkehr nicht garantiert werden.»

Von dpa