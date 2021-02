Razzia wegen Cannabis-Handels: Alle Verdächtigen in U-Haft

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach der Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler in Nordrhein-Westfalen sind alle sieben Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe alle Beschuldigten am Freitag hinter Gitter geschickt, teilte die Polizei in Mönchengladbach mit. Mehrere Hundert Polizisten hatten am Donnerstag zwei große Cannabisplantagen ausgehoben und die Verdächtigen festgenommen.

Von dpa