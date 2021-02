Fortuna-Nachwuchstalent Siebert erhält Profivertrag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Nachwuchstalent Jamil Siebert mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger, der seit seinem neunten Lebensjahr bei der Fortuna spielt, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Das teilten die Düsseldorfer am Freitag mit. Siebert, der noch für die U19-Mannschaft spielberechtigt ist, trainiert seit Saisonbeginn mit den Profis und feierte am 2. Spieltag seinen Debüt in der 2. Liga. «Das ist der Traum jedes Spielers im Nachwuchsleistungszentrum und eine große Ehre für mich», sagte der junge Abwehrspieler.

Von dpa