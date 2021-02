Krefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um eine schwer verletzt aus einem Kofferraum befreite Frau in Krefeld hat deren Ehemann ein Teilgeständnis abgelegt. Zugleich entschuldigte sich der 54-Jährige am Freitag beim Prozessauftakt am Amtsgericht Krefeld. Er ist wegen Freiheitsberaubung und schwerer Körperverletzung angeklagt.

Von dpa