Arminia Bielefeld gegen Bremen wohl mit beiden Neuzugängen

Nach zuletzt zwei deftigen Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt (1:5) und beim 1. FC Köln (1:3) benötigen die Ostwestfalen vor allem in Heimspielen jeden Punkt im Kampf um den Klassenverbleib. «Die Niederlage in Köln tat jedem richtig weh. Die Fehler, die wir in Köln gemacht haben, dürfen wir nicht wiederholen. Darüber haben wir gesprochen», erklärte Neuhaus.

Der drohende Wintereinbruch am Sonntag mit möglichem Schneechaos und Minustemperaturen ist bei den Ostwestfalen kein großes Thema. «Das Spiel wird für beide Mannschaften sehr wichtig. Wir müssen mit den Bedingungen klarkommen - mit dem Gegner und mit dem Wetter», sagte Neuhaus.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-319371/3