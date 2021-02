Kinder gestalten virtuellen Karnevalszug für Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Kinder haben für die niederrheinische Stadt Mönchengladbach einen virtuellen Karnevalszug mit entworfen. Weil reale Festwagen dieses Jahr wegen Corona nicht möglich sind, ziehen über 80 animierte Wagen durchs Netz, wie der Mönchengladbacher Karnevalsverband am Freitag mitteilte. In Mönchengladbach findet der Karnevalszug traditionell erst am Veilchendienstag kurz vor Aschermittwoch statt.

Von dpa