Uli Hoeneß wird Länderspiel-Experte bei RTL

Köln (dpa) - Uli Hoeneß wird Fußball-Experte bei RTL. Der Kölner Fernsehsender überraschte am Freitag mit der Nachricht, dass der wortgewaltige Ehrenpräsident des FC Bayern München für die drei WM-Qualifikationspartien der deutschen Nationalmannschaft im März gewonnen werden konnte. Der 69-Jährige wird die Spiele gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien an der Seite von Moderator Florian König analysieren. Ex-Weltmeister Hoeneß versprach den Fans in der RTL-Mitteilung, die Aufgabe mit «100 Prozent» auszufüllen.

Von dpa