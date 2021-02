Seltener Kunstgenuss im Impfzentrum Bottrop

Bottrop (dpa/lnw) - Impfdosen und Kunst live - beides zählt in der Corona-Pandemie zur begehrten Mangelware. In Bottrop kommen Besucher des Impfzentrums ab Montag in den Genuss von beidem. Gereon Krebber (48) lehrt an der Kunstakademie Düsseldorf und sollte seine Werke ursprünglich in einem neuen Anbau des Kulturzentrums B12 präsentieren. Doch wegen der Corona-Pandemie bleiben alle Museen derzeit geschlossen. Der in Bottrop aufgewachsene Kunst-Professor zeigt seine Werke ab Montag (8.2.) jetzt da, wo die Menschen hindürfen und wollen. «Was könnte zur jetzigen Situation besser passen als ein Impfzentrum?», meint der Künstler laut einer Mitteilung der Stadt. «Ich nutze gern kunstferne Orte.»

Von dpa