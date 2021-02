Kalkar will AfD-Versammlung verbieten

Kalkar (dpa/lnw) - Die niederrheinische Stadt Kalkar will den im «Wunderland» geplanten Parteitag der NRW-AfD zur Aufstellung ihrer Bundestagskandidaten verbieten. Die Stadt habe eine entsprechende Ordnungsverfügung gegen das privat betriebene Freizeitzentrum ausgesprochen, sagte ein Stadt-Sprecher am Freitag. Grund sei, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Tagungsort das Corona-Impfzentrum befinde. Die Stadt befürchte, dass die Erreichbarkeit des Impfzentrums «massiv gestört» werden könnte.