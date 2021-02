DWD warnt vor Schneeverwehungen: «Massive Behinderungen»

Essen (dpa/lnw) - In den nördlichen Landesteilen Nordrhein-Westfalens droht am Wochenende ein Unwetter mit starkem Schneefall. «Es ist mit massiven Behinderungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen», berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Essen. Die Wetterexperten rechnen von Samstagabend bis Sonntagabend mit langanhaltenden und kräftigen Schneefällen. Innerhalb von zwölf Stunden müsse dabei mit 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee gerechnet werden. Auch 40 Zentimeter seien nicht ausgeschlossen. Zusätzlich seien starke, teils auch extreme Schneeverwehungen zu erwarten.

Von dpa