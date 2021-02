Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Vortag in einem ICE zwischen Düsseldorf und Köln aufgefallen. Da er keinen Ausweis dabei hatte, wurden in der Wache seine Fingerabdrücke kontrolliert - woraufhin der Computer die zahlreichen Fahndungen wegen Diebstahls, Erschleichen von Leistungen und unerlaubtem Aufenthalt ausspuckte.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-313842/2