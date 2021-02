Katholiken-Präsident Sternberg nimmt Maria 2.0 in Schutz

Bonn (dpa) - Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, hat die Reformbewegung Maria 2.0 in Schutz genommen. «Ich bin sehr beeindruckt davon, wie sehr sie sich als eine Bewegung für die Kirche verstehen», sagte Sternberg am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz. «Das ist alles andere als irgendeine Revoluzzer-Truppe.»