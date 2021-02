Dehoga macht Vorschlag zur schrittweisen Öffnung

Neuss (dpa/lnw) - Nachdem sich auch in Nordrhein-Westfalen weniger Menschen als zuvor mit dem Coronavirus infiziert haben, fordert die gebeutelte Hotel- und Gastronomiebranche eine «verlässliche Öffnungsperspektive». Bundesregierung und Länder müssten sich «auf einen abgestimmten einheitlichen Plan verständigen, in dem auch Gastronomie und Hotellerie berücksichtigt werden», erklärte der Präsident des Branchenverbandes Dehoga NRW, Bernd Niemeier, am Donnerstag in Neuss. Es gehe nicht um einen fixen Termin, sondern um die Festlegung von Zielgrößen, ab denen wieder geöffnet werden könne.

Von dpa