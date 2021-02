Impfzentren-Start am Montag: In NRW rund 11 400 Impftermine

Düsseldorf/Dortmund (dpa/lnw) - Zum Start der Impfungen in den 53 Impfzentren in NRW sollen an diesem Montag rund 11 400 Menschen geimpft werden. «Es gibt am Montag in den nordrheinischen Impfzentren insgesamt 6400 Impftermine», teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein am Donnerstag auf Anfrage mit. Eine Sprecherin der KV Westfalen-Lippe gab die Zahl der Termine im Landesteil Westfalen-Lippe mit «knapp 5000» an. In Bochum sollen zum Beispiel gut 200 Menschen geimpft werden, in Essen etwa 320.

Von dpa