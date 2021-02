Zahnärzte beklagen fehlende Impf-Regelung

«Hier geht es nicht um Privilegien», sagte ein Sprecher der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein am Donnerstag. Zahnärzte und ihre Angestellten arbeiteten direkt am Mund der Patienten und seien damit in besonderen Maße Aerosolen ausgesetzt. Außerdem seien sie unter anderem auch in Pflegeheimen bei besonders zu schützenden älteren Menschen im Einsatz. Die Zahnärzte verzeichneten in der Corona-Pandemie einen großen Rückgang an Patienten und das gerade bei jüngeren Menschen. Die Zurückhaltung betreffe insbesondere die Vorsorge, womit tendenziell der Zahnerhalt aber schwieriger werde.

