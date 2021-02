Philosoph Gabriel: Geimpften die Freiheiten zurückgeben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Bonner Philosophie-Professor Markus Gabriel hat sich für schrittweise Öffnungen des gesellschaftlichen Lebens für gegen Covid-19 geimpfte Menschen ausgesprochen. Diesen Menschen müsse die Politik «Zug um Zug Freiheiten vollumfänglich zurückerstatten», sagte Gabriel am Donnerstag im Radiosender WDR 5. Allerdings seien dafür geeignete Hygiene-Konzepte notwendig, weil auch geimpfte Menschen unter Umständen ansteckend sein könnten. Konkret bedeute das: Konzerte, Restaurant- und Kinobesuche spezifisch für geimpfte Menschen müssten ermöglicht werden. Gabriel ist Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie NRW an der Universität Bonn und Autor des Buches «Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten».

Von dpa