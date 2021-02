Schalke-Zugang Mustafi noch bis Freitag in Quarantäne

Gelsenkirchen (dpa) - Der Einsatz von Schalkes Winter-Zugang Shkodran Mustafi am Samstag gegen RB Leipzig entscheidet sich erst kurzfristig. Der Fußball-Weltmeister von 2014 muss nach seinem Wechsel vom FC Arsenal zum Bundesligisten FC Schalke 04 bis einschließlich Freitag noch in Quarantäne bleiben. Das teilten die Gelsenkirchener am Donnerstag nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt mit. Mustafi darf jedoch isoliert auf dem Trainingsgelände des Clubs trainieren.