In Mönchengladbach stießen die Ermittler auf eine Cannabisplantage mit mehr als 2000 Pflanzen. Im Oberbergischen Kreis wurde eine Plantage mit mehr als 1000 Cannabispflanzen entdeckt. Insgesamt 18 Wohnungen und Geschäfte in Mönchengladbach, Leverkusen sowie in den Kreisen Viersen, Kleve, Oberbergischer Kreis und Neuwied in Rheinland-Pfalz seien am Donnerstagmorgen zeitgleich durchsucht worden.

Verdächtige im Alter von 20, 22 und 34 Jahren wurden in Mönchengladbach festgenommen, in Leverkusen waren es drei Männer im Alter von 34, 37 und 41 Jahren. Auf der Autobahn 57 bei Moers ging den Fahndern dann noch ein 23-Jähriger aus Mönchengladbach ins Netz.

Zum Teil wurden Wohnungen aufgesprengt, berichtete die Polizei. Dabei wurde in Leverkusen ein Mann leicht verletzt. Neben den Spezialeinheiten und der Bereitschaftspolizei waren auch Kriminalbeamte und Finanzermittler im Einsatz.

Keiner der Festgenommenen habe sich zu den Vorwürfen geäußert. Sie sollen an diesem Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-295798/5