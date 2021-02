Durchsuchungen wegen Drogenhandels: Vier Männer festgenommen

Insgesamt 18 Wohn- und Geschäftsobjekte in Mönchengladbach und Leverkusen sowie in den Landkreisen Viersen, Kleve, Oberbergischer Kreis und Neuwied seien am Donnerstagmorgen zeitgleich durchsucht worden. In Mönchengladbach wurde laut Polizei ein 34 Jahre alter Mann festgenommen, in Leverkusen nahmen die Einsatzkräfte drei Männer im Alter von 34, 37 und 41 Jahren fest. Alle vier sollen laut Mitteilung zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zum Teil habe sich die Polizei mit Sprengmitteln gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen verschafft, hieß es. Bei dem Zugriff in Leverkusen sei ein Mann leicht verletzt worden. Bei dem Einsatz gehe es um «die Auffindung von Beweismitteln, die Einziehung von Tatmitteln und die Einziehung von Gewinnen aus dem Drogenhandel», teilte die Polizei weiter mit. Neben den Kräften der Spezialeinheiten und der Bereitschaftspolizei waren demnach auch Kriminalbeamte und Finanzermittler im Einsatz.

