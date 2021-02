Gisdol vertraut auf Bielefeld-Elf - Jahn wechselt dreimal

Die Regensburger standen dort in ihrer Vereinshistorie noch nie. Trainer Mersad Selimbegovic verändert seine Anfangsformation im Vergleich zum 1:1 gegen den SV Darmstadt am Samstag auf drei Positionen. So dürfen die beiden offensiven Außenbahnspieler Jann George und Sebastian Stolze beim Zweitligisten beginnen.

