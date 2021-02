Düren: Verschärfte Regeln wegen britischer Corona-Mutation

Düren (dpa/lnw) - Im Kreis Düren gelten ab Donnerstag (4.2.) in Abstimmung mit dem NRW-Gesundheitsministerium verschärfte Regeln zum Schutz vor der britischen Corona-Mutation. So muss der Mindestabstand bei erlaubten Treffen in Innenräumen statt 1,5 jetzt 2 Meter betragen, wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. Haushaltsangehörige von Infizierten müssen demnach für 14 Tage in Quarantäne. Eine Freitestung nach 10 Tagen ist nicht möglich. Wer länger als fünf Minuten Kontakt zu einem Infizierten hatte und dabei weniger als 1,5 Meter Abstand gehalten hat, gilt als Kontaktperson 1. Grades. An Karneval ist für einige Stellen im Kreis ein Alkoholverbot angeordnet.

Von dpa