DFB hält Kritik von Paderborn-Coach Baumgart für überzogen

Demnach sei der Gang des Schiedsrichters zum TV-Bildschirm an der Seitenlinie «keine Frage des Respekts». «Ein On-Field-Review (OFR) ergibt nur Sinn, wenn der Video-Assistent dem Schiedsrichter einen bildlichen Beleg liefern kann, der die Wahrnehmung auf dem Feld eindeutig widerlegt. Dies war in der Szene am gestrigen Abend aber nicht möglich», sagte Drees.

Baumgart hatte sich im Anschluss an die Partie in einem Fernseh-Interview kritisch über die Leistung des Schiedsrichter-Teams um Stieler (Hamburg) geäußert. Dabei hatte er die fehlende Bereitschaft des Referees beklagt, sich den im Kölner Videokeller überprüften BVB-Siegtreffer persönlich auf einem Monitor am Spielfeldrand anzuschauen. Nach Einschätzung des Trainers hatte keiner seiner Spieler - entgegen der Wahrnehmung von Stieler - den Ball vorher berührt und damit die Abseitsposition des Norwegers aufgehoben.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-288855/2