Taser-Einsatz gegen von der Leine gelassenen Hund

Gelsenkirchen (dpa) - Polizisten haben in Gelsenkirchen die neue Elektroschockwaffe gegen einen Hund eingesetzt, den seine Besitzerin vor den Augen der Beamten von der Leine gelassen haben soll. Die 51-jährige Autofahrerin wurde wegen einer mutmaßlichen Unfallflucht am Dienstagabend von den Beamten kontrolliert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Frau nach einem positiven Atemalkoholtest für eine Blutprobe zur Polizeiwache mitkommen sollte, habe sie sich uneinsichtig verhalten und den Schäferhund von der Leine gelassen. Sie sei der mehrmaligen Aufforderung, ihn wieder anzuleinen, nicht nachgekommen.

Von dpa