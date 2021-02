Für Kleingeld: Unbekannte rauben Obdachlosen brutal aus

Dortmund (dpa/lnw) - Unbekannte haben für 20 Euro Beute einen Obdachlosen in Dortmund krankenhausreif geschlagen. In der Nacht zu Mittwoch habe einer von vier Männern den 41-Jährigen vor einem Supermarkt angesprochen und um eine Zigarette gebeten, teilte die Polizei mit. Diese habe der Obdachlose bereitwillig ausgehändigt. Unvermittelt soll dann ein zweiter Mann mit einem Gegenstand auf ihn eingeschlagen haben. Er wurde am Kopf und im Gesicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Täter nahmen einen Becher mit etwa 20 Euro Kleingeld mit, die der Obdachlose bei sich hatte.

Von dpa